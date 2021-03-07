الباز يناشد رئيس الوزراء: أهالي دمياط خُلقوا للعمل.. وورشهم أغلقت

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أهالي دمياط أصبحوا يعانون بشكل كبير بسبب غلق العديد من ورشهم ومصدر رزقهم، بعد إنشاء مدينة الأثاث بدمياط.













وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "نثمن جهود الدولة في إنشاء مدن جديدة للصناعات والحرف، ولكن نضع هذه المشكلة أمام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لأن هناك كثيرون عانوا بسبب غلق ورشهم بسبب إجراءات اتخذتها الدولة".













وواصل أن دمياط يُقال عنها إنها ورشة مفتوحة، وأهالي دمياط قادرين على العمل ليل نهار، وكأنهم خُلقوا للعمل.