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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز يناشد رئيس الوزراء: أهالي دمياط خُلقوا للعمل.. وورشهم أغلقت

الأحد 07/مارس/2021 - 09:40 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أهالي دمياط أصبحوا يعانون بشكل كبير بسبب غلق العديد من ورشهم ومصدر رزقهم، بعد  إنشاء مدينة الأثاث بدمياط.



وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "نثمن جهود الدولة في إنشاء مدن جديدة للصناعات والحرف، ولكن نضع هذه المشكلة أمام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لأن هناك كثيرون عانوا بسبب غلق ورشهم بسبب إجراءات اتخذتها الدولة".



وواصل أن دمياط يُقال عنها إنها ورشة مفتوحة، وأهالي دمياط قادرين على العمل ليل نهار، وكأنهم خُلقوا للعمل.


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