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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز عن «تطوير الريف»: «لو السيسي ما عملش غيره كفاية»

الأحد 07/مارس/2021 - 09:37 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتحدثوا عن المتابعة والموقف التنفيذي لمشروع تطوير الريف المصري.



وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع تطوير الريف المصري هو مشروع قومي يجب الالتفاف حوله، مشيرا إلى أن الريف عانى من أزمات ومشاكل على مدار سنوات كثيرة، إلى أن جاء الرئيس السيسي وأطلق مشروع تطوير الريف.



وتابع: "كل مرة الرئيس يدشن مشروع الناس تقول لو معملش إلا دة يبقى كفاية، ومن المشروعات دي  مشروع الطرق والكباري والانفاق، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وتطوير الريف المصري".



ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يوازي 5 مرات حجم السد العالي، متابعا: "محتاجين الناس تغني وتكتب شعر وتسجل ما يحدث على الأرض من إنجازات، زي ما كان حاصل زمان".



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