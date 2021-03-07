العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة النجدة بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة اليوم على جثة مجهولة، بمنطقة النجدة بمدينة الغردقة.وكانت البداية بتلقي اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بالعثور على جثة مجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة.وقرر اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات، وتم نقل الجثة لإيداعها مشرحة المستشفى العام.وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.