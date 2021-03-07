2377 إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 395 ألفا و588 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الاحد – إلى تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5046 حالة، في حين يرقد 911 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 290 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16476 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 1381 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 77494 شخصا.