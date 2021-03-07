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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل في يوم وليلة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:11 م
مسلسل في يوم وليلة
مسلسل في يوم وليلة
حسين الجندي
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انطلقت ضمن أعمال الموسم الشتوي أحداث مسلسل في يوم وليلة بطولة النجم أحمد رزق الذي يعرض حاليا، متصدرا التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي خاصة في أيام عرضه، وتزايدت نسبة بحث المواطنين عن مواعيد مسلسل في يوم وليلة.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة

ويعرض مسلسل في يوم وليلة على شاشة ON، وبدأ متابعي الدراما المصرية البحث عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل ومواعيد الإعادة، ليتصدر المسلسل محرك البحث الشهير جوجل وأصبح متداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة

وكشفت الجهة المنتجة عن تفاصيل مواعيد العرض الخاصة بالقناة وهو المسلسل الذي يتم عرضه من الأحد إلى الخميس بشكل مستمر على شاشة قناة أون المصرية في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة

وأعلنت الجهة المنتجة عن مواعيد الإعادة الخاصة بمسلسل في يوم وليلة الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلي جانب أحمد رزق من بينهم وداليا مصطفى، وأيتن عامر، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد كرارة، وحسام فارس، وحسني شتا حيث أن الاعادة تكون الساعة 2:00 صباحًا، وعلى قناة ONDRAMA الساعة 10:00 مساءً والإعادة الساعة 5:00 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في إطار من الغموض والتشويق والإثارة على مدار 35 حلقة، وتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية عفريتة تعمل على مساعدة أحد الأبطال الذي يتورط في جريمة قتل غامضة وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

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ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 5


ويظهر أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، وتشهد الأحداث تطورات سريعة ومثيرة تتسبب في انفصال الزوجين، ويجسد الفنان صلاح عبدالله في المسلسل شخصية والد الفنان أحمد رزق.

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