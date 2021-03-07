رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعلن انفتاحها على لقاح سبوتنيك V الروسي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.
وقال الوزير الإيطالي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية " إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته.. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي.. شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم.. فالأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".
وأضاف وزير الصحة الإيطالي أن بلاده لم تبدأ في استخدام لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" إلا بعد أن أكدت وكالتا الأدوية الأوروبية والإيطالية جودتها العالية، معربا عن أمله أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة الوكالتين قريبا، مضيفا أن إيطاليا ستكون مستعدة عندئذ "للتعاون مع السلطات الروسية، بما في ذلك من أجل تعزيز الإنتاج ربما".
وأشار الوزير إلى أن تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان يعد من الأولويات العالمية، ويجب العمل في كل اتجاه في هذه الشأن.

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أحلام صبح وشهيد ريتا في منتدى الاستقلال الثقافي.. الثلاثاء

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

خالد المرصفي: «الكاريكاتير» فن يناقش قضايا اجتماعية وسياسية

يوسف القعيد: نحتاج لإقرار الروايات والمسرحيات فى المناهج الدراسية (حوار)