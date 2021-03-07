إيطاليا تعلن انفتاحها على لقاح سبوتنيك V الروسي

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.

وقال الوزير الإيطالي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية " إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته.. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي.. شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم.. فالأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".

وأضاف وزير الصحة الإيطالي أن بلاده لم تبدأ في استخدام لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" إلا بعد أن أكدت وكالتا الأدوية الأوروبية والإيطالية جودتها العالية، معربا عن أمله أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة الوكالتين قريبا، مضيفا أن إيطاليا ستكون مستعدة عندئذ "للتعاون مع السلطات الروسية، بما في ذلك من أجل تعزيز الإنتاج ربما".

وأشار الوزير إلى أن تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان يعد من الأولويات العالمية، ويجب العمل في كل اتجاه في هذه الشأن.