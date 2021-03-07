سفير روسيا بالقاهرة يزور النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية بالعلمين

زار جورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة وبعض الممثلين الروس، اليوم الأحد، النصب التذكاري في العلمين حيث وقعت المعارك الكبري في الحرب العالمية الثانية.وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أننا نحتفل هذا العام بمرور 80 عاما على بداية الحرب الوطنية العظمي في 22 يونيو عام 1941 التي سمحت للاتحاد السوفيتي أن يحرر العالم من الفاشية والتي شارك فيها أكثر من 26.6 مليون محارب في معارك دموية استمرت 1418 يوما ضد الفاشية وتركت بصمة في تاريخ كل عائلة روسية كذكرى خالدة لكل من قاتل ومات من أجل جنود الاتحاد السوفيتي وحلفائهم".