53 وفاة و1142 إصابة بكورونا في اليونان

سجلت سلطات الصحة اليونانية، اليوم الأحد، 53 حالة وفاة و1142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الصحة اليونانية - حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم - إن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6758 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 250120 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.