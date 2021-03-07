«الصحة» تستقبل 200 ألف طلب للحصول على لقاح كورونا

أفاد مصدر بوزارة الصحة والسكان بأن أكثر من 200 ألف مواطن سجلوا على موقع الوزارة الخاص بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور": إن عملية تسجيل المواطنين على الموقع، وفرز الفئات المستحقة للحصول على اللقاح المضاد لكورونا ما زالت مستمرة حتى الآن، موضحًا أنه سيتم تطعيمهم أولًا بأول وفقًا لعدد الجرعات المتوفر لديها.وبدأت وزارة الصحة الخميس الماضي في تلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.