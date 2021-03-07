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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تستقبل 200 ألف طلب للحصول على لقاح كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:45 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى
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أفاد مصدر بوزارة الصحة والسكان بأن أكثر من 200 ألف مواطن سجلوا على موقع الوزارة الخاص بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور": إن عملية تسجيل المواطنين على الموقع، وفرز الفئات المستحقة للحصول على اللقاح المضاد لكورونا ما زالت مستمرة حتى الآن، موضحًا أنه سيتم تطعيمهم أولًا بأول وفقًا لعدد الجرعات المتوفر لديها.

وبدأت وزارة الصحة الخميس الماضي في تلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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