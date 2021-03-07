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محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين في السلام 4 أيام

الأحد 07/مارس/2021 - 10:44 م
حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة السلام، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقرا بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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