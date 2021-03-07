«الصحة العالمية»: مصر في نهاية الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر ومعظم دول المنطقة العربية في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية، أن موجة كورونا الثانية لن تكون الأخيرة التي سيواجهها العالم الفترة المقبلة.وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار إصابات كورونا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تمت ملاحظة زيادة في أعداد الإصابات مؤخرًا بسبب إهمال الناس لاتباع الإجراءات الوقائية.