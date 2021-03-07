ما حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكرت الإفتاء أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاءً على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده.وأضافت أنه فيه مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].