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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

10 مليارات جنيه فاتورة المصريين من إكسسوارات المحمول سنويًا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:42 م
إكسسوارات المحمول
إكسسوارات المحمول
طارق عتمان
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كشف محمد المهدي وكيل شعبة تجار المحمول بالقاهرة أن سوق إكسسوارات المحمول شهدت إقبالًا كبيرًا من المستهلكين خلال الشهرين الماضيين، لافتًا إلى أن نسبة مبيعات المصريين من الإكسسوارات سنويًا تتخطى 10 مليارات جنيه.

وقال المهدي، لـ"الدستور" إن أسعار إكسسوارات المحمول زادت بنسبة تتراوح بين 15-25% بحسب المكان والنوع وجودة المنتج والشركة المستوردة، موضحًا أن فرض ضريبة على إجمالي الفاتورة الاستيرادية منذ أغسطس الماضي متوقعًا مزيدا من المبيعات خلال الفترة المقبلة حتى شهر رمضان.

وتابع وكيل شعبة تجار المحمول أن سوق الهواتف المحمولة تخطت 95.5 مليون شريحة ونحو 53 مليون مستخدم للإنترنت الموبايل وهذا يتطلب أجهزة هواتف ذكية، متوقعًا نمو مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال الربع الأول للعام الجاري بنحو 30%.

أضاف المهدي أن المصريين يستهلكون 15 مليون جهاز محمول سنويًا ويتراوح إجمالي حجم السوق بين 54 - 60 مليار جنيه ما سيعظّم من القيمة المضافة لسوق الإكسسوارات وقطع غيار المحمول.

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