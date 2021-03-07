«رغم اتفاق الدبيبة».. تأجيل فتح الطريق الساحلي في ليبيا

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة الهادي داره- التابعة لحكومة الوفاق الليبية- اليوم الأحد، إنه تقرر تأجيل فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي البلاد.وأوضح دراه في تصريحات مساء اليوم، أن قوات الجيش الوطني الليبي أبلغت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بعدم جاهزيتهم بفتح الطريق بسبب استمرار وجود الألغام به، حسب وسائل الإعلام الليبية.وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، اتفق أمس السبت، مع غرفة عمليات سرت- الجفرة التابعة لحكومة الوفاق على فتح الطريق الساحلي بعد تعهده بدفع كامل المستحقات المالية للقوات التابعة للغرفة.وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب دعا إلى عقد جلسة للبرلمان غدا الاثنين لمناقشة بحث الثقة لحكومة الدبيبة واعتمادها لتبدأ مهامها رسميا.