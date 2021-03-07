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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض (إنفوجراف)

الأحد 07/مارس/2021 - 09:09 م
الأطفال
الأطفال
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض، ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة المنطلقة تحت مظلة 100 مليون صحة.

وأكدت الوزارة ضرورة غسل الأيدي قبل الأكل وبعده، وبعد اللعب واستخدام الحمام، مشيرة إلى ضرورة غسيل الفاكهة والخضروات جيدا قبل تناولها.

وشددت على ضرورة التأكد من تغطية الطعام لمنع تلوثها بالحشرات، وعدم المشى على الأرض بدون ارتداء حذاء لتجنب الإصابة بالطفيليات.

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