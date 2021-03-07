«للاستقبال والوداع».. تعرف على ألحان الأساقفة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال المرتل امير ميخائيل، إن الكنيسة القبطية تكرم رجال الكهنوت وتعطي مساحة للألحان التي تقال في حضور الأساقفة والمطارنة، ولعل أبرز تلك الألحان هو لحن أبؤورو الفرايحي أو السنجاري الذي يمتاز بطول نغماته وهو لحن يقال في استقبال الأساقفة.وأوضح أن هناك لحنين آخرين يقالا في حالة دخول الأسقف للكنيسة، الأول هو لحن فالوجي مينوس وهو اللحن الذي يتقوله الكنيسة إحياء لذكرى دخول المسيح لأورشليم، بينما اللحن الاخر هو لحن اكزماروؤت.وأشار إلى أن هناك لحن عربي يحبه شعب الكنيسة جدا وهو الى منتهى الاعوام، والذي يقال على وزن لحن بي ابنفما امباركليتون، مشيرا الى انه كان لاستقبال الاسقف الحانا فوادعه لحن لحن ايضا وهو لحن اكتشي اتخاريس.