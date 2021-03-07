لما ألقى الأساقفة تعهد الرسامة بشكل فردي اليوم؟

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتسائل البعض حول التعهد الذي ألقاه الأساقفة خلال الرسامة بشكل فردي، ولما لم يقال بشكل جماعي، وقال مصدر كنسي مطلع، إنه كان معتاد فعليا أن يقال تعهد الرسامة بشكل جماعي مسبقا، إلا أن البابا تواضروس له حكمة في أن يقوله أسقف أسقف بشكل فردي.وأشار في تصريحات له إلى أن السبب في ذلك هو أن يعلن كل أسقف مسؤوليته الكاملة والتزامه بكل كلمة في التعهد، إضافة إلى وضوح الكلمات المنطوقة في كل تعهد بسبب ارتداء الكمامات وهو ما يعد امرًا جديدا في الرسامات استحدث بسبب كورونا.