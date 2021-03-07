«العنصرة والصوم الكبير».. سيامات البابا شنودة والبابا تواضروس

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.المهندس مرقس حنا، المتخصص في التاريخ الكنسي، قال إن البابا الراحل كان غالبا ما يسيم الأساقفة والكهنة في عيد حلول الروح القدس والمعروف باسم عيد العنصرة.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أن البابا كان يعتمد توصيل رسالة للأساقفة، أنهم امتداد لرسل المسيح الذين حل عليهم الروح القدس في ذلك اليوم.وأوضح أن البابا تواضروس الثاني، غالبا ما يتمم طقس الرسامات في الصوم الكبير، لذلك حكمة هو أن البابا يوصل رسالة للكهنة والأساقفة بالدخول في تجربة صوم المسيح للاربعين المقدسة، حتى يخرجون منها وهم على نفس صفات المسيح.