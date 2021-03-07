توم مبويا.. ملهم أوباما



توماس جوزيف أوديامبو مبويا، ملهم إفريقى خالد، استطاع بإرادته وفكره وطاقته الهائلة أن يؤسس أجيالًا كاملة على مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية الشعوب، وصار تلامذته قادة للعصر ولبلدان عظمى، وكان أبرزهم الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، الذى تتلمذ على يديه.

البداية كانت فى إحدى ليالى أغسطس عام ١٩٣٠، حين وضعت المزارعة الفقيرة مارسيلا أوور مولودها، الذى لم تكن تتخيل يومها أنه سيصبح أحد الآباء المؤسسين لدولة كينيا، لكنها ربته على حب الناس ومساعدة الغير وعلى القيم النبيلة بشكل عام.

ونشأ «مبويا» حاملًا فى عروقه إصرار قبيلة الـ«لوو» الشهير، الذين اشتهروا بالعمل فى الصيد، وصار سياسيًا لامعًا ونقابيًا مدافعًا عن حقوق العمال، ومعلمًا مؤمنًا بأن العلم وسيلة تقدم الأمم، وموقنًا بوجوب وأهمية اتحاد إفريقيا، وصار ناشطًا فى حركات الاستقلال، وأصبح رجل دولة مخضرمًا.

وزرع «مبويا» فى تلامذته وشعبه مبادئ الاعتماد على النفس وتسخير الطاقات، حينما قال لهم بكل صراحة ووضوح خلال أحد خطاباته أثناء مواجهة الاحتلال الإنجليزى: «لدىّ أخبار لكم، لا يوجد سوبرمان، الأمر متروك لنا».

وحظى «مبويا» بشهرة عالمية وتعاون مع السيناتور جون إف كينيدى آنذاك لتوفير فرص عمل لأبناء القارة فى الولايات المتحدة، وتعاون مع المناضل مارتن لوثر كينج، وبسبب عظمة جهوده، كان «مبويا» أول إفريقى يظهر على غلاف مجلة «تايم» الشهيرة.

ورغم فترة حياته القصيرة نسبيًا، قضى سنواته مدافعًا عن حقوق شعبه، وكان أحد أبطال القارة المخلصين، إلى أن تم اغتياله فى ٥ يوليو ١٩٦٩، ورغم موته ترك آثارًا واضحة فى نفوس تلامذته وله فضل يعود على القارة حتى يومنا هذا.

