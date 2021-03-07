حملات مكثفة بغرب الأقصر لإزالة تعديات الأراضي الزراعية
الأحد 07/مارس/2021 - 10:54 م
هدى الأميرطباعة
بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي كل في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض على طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220 مترا بقرية الأقالتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في حملة الإزالة كل من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة استهدفت المدينة (المسارات السياحية الميناء السياحي) وقريتي الضبعية والبعيرات.
شارك بالحملة إدارة التجميل والنظافة ورؤساء القرى والمتابعة الميدانية، وشدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقرى.
وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض على طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220 مترا بقرية الأقالتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في حملة الإزالة كل من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة استهدفت المدينة (المسارات السياحية الميناء السياحي) وقريتي الضبعية والبعيرات.
شارك بالحملة إدارة التجميل والنظافة ورؤساء القرى والمتابعة الميدانية، وشدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقرى.