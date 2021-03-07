حملات مكثفة بغرب الأقصر لإزالة تعديات الأراضي الزراعية

بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي كل في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض على طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220 مترا بقرية الأقالتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.شارك في حملة الإزالة كل من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.وفي السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة استهدفت المدينة (المسارات السياحية الميناء السياحي) وقريتي الضبعية والبعيرات.شارك بالحملة إدارة التجميل والنظافة ورؤساء القرى والمتابعة الميدانية، وشدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقرى.