«باباجان»: لابد من تغيير العقلية التي تحكم تركيا

طالب علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، بضرورة تغيير العقلية التي تحكم تركيا، مشيرًا إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته بأحد مؤتمرات حزبه بولاية موغلا، غربي البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني تشاغ" المعارضة، الأحد.ولفت باباجان إلى أن النظام في ترويجه لخطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان مؤخرًا، قال إنها تهدف إلى حظر العنصرية، وتأمين القوانين، مضيفا: "وغالبا نسي أو تناسى هؤلاء أن هذه المبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية، وكذلك في الدستور التركي، أحديثًا تذكرتم هذه الأمور في خطتكم المزعومة؟".وأفاد باباجان بأنه في عام 2002 شارك وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية في "قمة كوبنهاجن" في أثناء الانخراط في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك القمة تحدثت عن إصلاحات مدتها عامان كان يتعين على أنقرة إنجازها.وأردف: "وقيل حينها إن تركيا أوفت بالمعايير السياسية لقمة كوبنهاجن خلال العامين لكان من الممكن أن مفاوضات العضوية الكاملة"، متابعا: "وبالفعل بدأنا إجراء تعديلات وتغييرات قانونية ودستورية، لكن أن يرجعنا النظام الحاكم الآن في 2021 إلى ما قبل 2002، أمر غير مقبول، ويحزننا للغاية، فليس من حق أحد أن يعيد تركيا إلى تسعينيات القرن الماضي".واستطرد قائلا: "لذلك فإن تركيا بحاجة إلى تغيير عقلية النظام الحاكم، وإزاحته تمامًا عن السلطة".