بعد تجليس أساقفة وسيامة عموم.. ما الفارق بينهم؟

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تجليس اسقفين وسيامة عددا آخر.وقال عزيز منصور الباحث الكنسي، في تصريحات، أنه لافارق من الناحية الكهنوتية بين الأسقف الذي تم تجليسه وبين الأسقف العام، وإنما الفروق بين الاثنين هي فروق إدارية فقط، فلكليهما الحق في رسامة الكهنة والشمامسة.وأوضح أن هناك أساقفة الآن مجلسين بدؤوا حياتهم كاساقفة عموم، مثل الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ومثل البابا تواضروس نفسه الذي كان أسقفا عاما بالبحيرة.وأوضح أن الأسقف العام يخدم بشكل عام في الكنيسة ويسهل نقله من مركز لآخر ومن إيبارشية لآخرى بحسب احتياجات الكنيسة، بينما الأسقف المجلس فيعتبر متزوجا الإيبارشية التي يدبر أمورها.