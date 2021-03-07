شلل مروري بسبب انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد اتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد للكوبري، وتم رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة به وفتح الطر أمام الحركة المرورية.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد اتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد للكوبري.انتقلت على الفور قوات المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة قها برئاسة المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل رقم "2746" منوفية، محملة بكمر حديد أعلى كوبري قها العلوي بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد.وتم على الفور رفع السيارة بواسطة معدات الوحدة ونقلها إلى قسم شرطة قها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولا يوجد خسائر بشرية.