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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تتسلم 2.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تسلّمت إثيوبيا الأحد 2،2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، هي أول دفعة من الجرعات اللقاحية لإثيوبيا في إطار آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل.
وفي حفل نظّم في مطار أديس أبابا احتفاء بوصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا الذي ينتجه معهد الأمصال الهندي، أشادت وزيرة الصحة ليا تاديسي بآلية كوفاكس واصفة إياها بأنها "شراكة عالمية غير مسبوقة".

وقالت الوزيرة: "بتزايد أعداد متلقي اللقاح، نتغلّب بشكل أسرع على هذه الجائحة".

وبالإجمال سجّلت إثيوبيا أكثر من 165 ألف إصابة بكوفيد-19 بينها 2400 وفاة. وفي الشهر الماضي، ازدادت أسبوعيا الإصابات بنسبة 12 بالمئة والوفيات بنسبة 37 بالمئة، وفق وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الإفريقي.

وتسعى إثيوبيا التي تعد ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان مع 110 ملايين نسمة، إلى تلقيح نحو 20 بالمئة من سكانها بحلول نهاية العام، وفق ما أكده المسؤول الكبير في وزارة الصحة مولوكن يوهانس لوكالة فرانس برس.

وقال إن "التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع"، موضحا أن الأولوية فيه لطواقم الرعاية الصحية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أن الجرعات اللقاحية التي تسلمّتها إثيوبيا الأحد "هي جزء من الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي ستتسلمها إثيوبيا، وستصل تباعا في الأسابيع المقبلة".

كذلك تسلّمت جيبوتي، جارة إثيوبيا، دفعة أولى من جرعات أسترازينيكا في إطار آلية كوفاكس، ستستفيد منها طواقم الرعاية الصحية والأفراد الذين تتخطى أعمارهم 50 عاما ممّن يعانون من أمراض مزمنة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تغريدة أن البلاد تسلّمت 24 ألف جرعة لقاحية.

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