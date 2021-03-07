محافظ مطروح يتفقد مستشفى الضبعة المركزي

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع متابعة الانضباط وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، حيث اطلع على كشف الحضور والانصراف ومراجعة توافر الأدوية بصيدلية المستشفى.وتفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء سكن الأطباء موجها لرئيس مجلس المدينة بتوفير شقه للأطباء لحين الانتهاء من إنشاء المبنى السكنى.كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير ورصف المدخل الشرقي وعدد من شوارع المدينة والارتقاء بالشكل الحضاري بالإضافة إلى تفقد موقع الأرض المخصصة لوحده تراخيص المرور بالمدينة لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.