الباز يطالب بإسقاط الجنسية عن أجراء الإخوان «مزدوجي الجنسية»

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، لسن قانون في مجلس النواب يقضي بسحب الجنسية المصرية من المواطن مزودج الجنسية، الذي ارتكب أعمال عنف أو انخرط في تنظيم إرهابي.













وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المواطن الذي يخرج على قنوات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وينشر الشائعات، ويضرب في البلد بالباطل أخطر من الإرهابي الذي يحمل السلاح.













وأضاف الباز أن هناك "خناقة" بين أستراليا ونيوزلندا الآن بسبب إسقاط أستراليا الجنسية عن مواطنة انضمت لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.













وتابع: "سيدة عندها 26 سنة كانت موجودة في سوريا، وانضمت لداعش ومعاها طفلين، وكانت هربانة من سوريا لتركيا وتم ضبطها، وعند القبض عليها وتم اكتشاف أنها تحمل الجنسية الأسترالية والنيوزلندية.. أستراليا سارعت وأسقطت الجنسية عن المواطنة، لأن هناك قانون في أستراليا يقر بسحب الجنسية عن المواطن مزدوج الجنسية، الذي ينضم لجماعة إرهابية".



