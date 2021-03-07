صحة إبشواي بالفيوم تستعد لحملة تنظيم الأسرة

عقد اليوم الأحد، اجتماعًا بديوان عام الادارة الصحية بإبشواي، تحت إشراف الدكتورة كلير بقطر مديرة الإدارة، وبحضور مديرة تنظيم الأسرة بالادارة، ووفاء محمد إبراهيم مسئولة تنظيم الأسرة، بحضور هناء حسن مسئولة إعلام تنظيم الأسرة، وممرضات تنظيم الأسرة بالوحدات والعيادات المتنقلة وإيمان رمضان مشرفة الرائدات، والرائدات والمثقفات الصحيات بالإدارة، حول الاستعداد والاعداد الجيد لتنفيذ الحمله التنشيطيه لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.جاء ذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصا على تلبية الاحتياجات الغير ملباة للمجتمع وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتوجيهات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة.تم خلال الاجتماع التعريف بأهمية الحملة والغرض منها وتحديد دور كل مسئول بها كما تم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الأهلية بالمشاركة بالحملة من خلال الحصر والدعاية والترويج للحملة.كما اشارت مسئولة تنظيم الأسرة إلى توفير أدوية الصحة الإنجابية لصرفها أثناء الحملة وتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى، مع اتخاذ كافة الاجراءات الحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا خلال الحملة، فيما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية لنشر مفهوم تنظيم الأسرة والتي سيتم إطلاقها من يوم 14 إلى يوم 18 مارس 2021 وذلك بالوحدات الصحية التابعة للادارة " وتشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، والعيادات الطبية المتنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية المحرومة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المركز.كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى والموجهة لفئات الجمهور المختلفة تحت شعار "أسرتنا مثالية وهمسة لصحتك وحماتي حياتي وكلام رجاله ونظمتي" مع اعداد معرض لمنتجات نوادي المرأة ضمن فعاليات الحملة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية والتباعد الاجتماعي.