محمود خليل يكتب:الأزهر فى عصر «العثمانيين».. سيرة من التحولات والتحالفات

الفاطميون- كما تعلم- هم من قاموا ببناء الجامع الأزهر عام ٣٦١هـ- ٩٧٢م، وقد ظل طيلة عهدهم منصة لنشر المذهب الإسماعيلى «الشيعى» الذى تبناه الخلفاء العبيديون، كما تصفهم كتب التاريخ، حتى أذن الله بتغير الظروف عندما تمكن صلاح الدين الأيوبى من الجلوس على سدة الحكم فى مصر، بعد أن قضى على الخليفة العاضد، آخر خلفاء الدولة الفاطمية فى مصر، واتخذ قرارًا بتصفية التجربة الفاطمية فى مصر بشكل كامل، فتخلص من قادة الجيش المصريين واستبدل بهم رجالًا من أنصاره، كما سيطر على خزائن الدولة من خلال إسناد الإشراف عليها إلى والده، ثم اتخذ قرارًا بحذف جملة «حى على خير العمل» من الأذان، وأمر أن يذكر الخلفاء الراشدون الأربعة فى خطب الجمعة، وأنشأ مدارس لتعليم الفقه على المذهبين الشافعى والمالكى، وعزل جميع القضاة الإسماعيليين، ثم جاءت الخطوة الحاسمة لإنهاء تجربة الخلافة الفاطمية وعصر التشيّع فى مصر بإسقاط خطبة الفاطميين والدعوة للخليفة العباسى، وكان ذلك عام ٥٦٧هـ.كان هذا التحوّل إيذانًا بانتهاء دور الجامع الأزهر كمنصة لنشر الفكر الشيعى وتحوله بالكامل إلى مدرسة لتعليم الفقه السنى، ومع تتابع الحكام المماليك على مصر توسع هذا الدور، وأصبح للمسجد العتيد دور مزدوج له وجهان، تمثل الوجه الأول فى السيطرة الناعمة على المصريين وتطويعهم لحساب الحكام، حتى ولو جلدوا الأبشار واستباحوا الأموال وظلموا العباد، انطلاقًا من تحريم المذهب السنى لمسألة الخروج على الحاكم، والنظر إلى أى تمرد ضده كشكل من أشكال الفتن التى قد تفوق فى نتائجها وآثارها نتائج وآثار ظلمهم للرعية، لكن مقابل هذا الوجه كان هناك وجه آخر نقيض، حيث مثّل الأزهر فى العديد من الفترات، موئلًا يعود إليه الأهالى ليطرحوا مشكلاتهم ويعرضوا مظالمهم على علمائه ليتدخلوا لدى أمراء المماليك وسلطان البلاد حتى يرفع عنهم ما يثقل ظهورهم من ضغوط وأعباء، وكان بعض علماء الجامع يتمتعون بسلطة أدبية تمكنهم من الوقوف بثبات أمام أصحاب السلطة السياسية.لكن يبقى أن نفوذ الأزهر، كواحدة من مؤسسات التدين الرسمى فى العصر المملوكى، كان يقل فى أحوال عن النفوذ الذى تتمتع به مؤسسة التصوف وشيوخه. وقد حكيت لك الدور الذى لعبه أحد كبار المتصوفة، وهو الشيخ أبوالسعود الجارحى، فى تولية طومان باى السلطة، وكيف أخذ له العهد والميثاق من أمراء المماليك كى يسمعوا له ويطيعوا، وقد تمددت أدوار مشايخ الصوفية ممن يقلون قيمة وقامة عن الشيخ أبوالسعود بعد دخول العثمانيين إلى مصر، ليس من خلال المساجد، ولكن من خلال الزوايا العديدة التى انتشرت فى كل حدب وصوب داخل بر المحروسة، لكن إلى جوارها بدأ يتولد للأزهر الشريف دور جديد يختلف فى وزنه وثقله عما كان العهد به أيام حكم المماليك، وكان أبرز تحول طرأ على الأزهر مع دخول العثمانيين إلى مصر تعيين شيخ له. ويذهب صلاح عيسى فى كتابه «هوامش المقريزى» أشار إلى أن مصر لم تعرف نظام مشيخة الأزهر قبل العصر العثمانى، وكان العثمانيون يهتمون اهتمامًا خاصًا بالوظائف الدينية، ولما كان الأزهر يحتل مركز الصدارة بين المساجد والمعاهد الإسلامية، ويضم جمهرة كبيرة من علماء الإسلام من جميع البلاد الإسلامية، فقد كان طبيعيًا أن يكون لشيخه مكانة خاصة.وقد اكتسب بعض مشايخ الأزهر شعبية واسعة بين المصريين فى العصر العثمانى، خصوصًا هؤلاء المشايخ الذين كانوا يتمتعون بنوع من الاستقلالية عن السلطة الحاكمة، ولا تعوزهم الشجاعة فى مواجهتها، ولا يخشون مغرمًا ولا يطمعون فى مغنم من وراء أداء الدور المنوط بهم. من هؤلاء- على سبيل المثال- الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالحق السنباطى الذى يقول عنه «صلاح عيسى»: «كان واعظًا بالأزهر ذاع صيته، ونبه ذكره ولم يقبل الناس على واعظ كما أقبلوا عليه. وكان الشيخ السنباطى شجاعًا فى الحق، ولا يخشى سطوة حاكم ولا جبروت متسلط، وقد حدث أن عين السلطان العثمانى (داود باشا) واليًا على مصر، فتصدى له الشيخ وهو يسير فى موكبه، وقال له أمام الناس: إنك رقيق ولا يجوز لك أن تتولى الأحكام».أمثال الشيخ «شهاب الدين» لم يكن بمقدور الولاة العثمانيين شراؤهم بالمال ولا بالهبات، وكانوا ينظرون إلى موقعهم على رأس مشيخة الأزهر كمسئولية سوف يحاسبون عليها أمام الله، فكانوا يدققون فى سلوكهم، ولا يخضعون لأهواء الحكام، ولا لنزق الرعية، بل دأبوا على مواجهة الطرفين بالحقيقة، فكانوا يخاطبون الولاة العثمانيين بجرأة وشجاعة وهم يدافعون عن حقوق الرعية، ولا يترددون فى مواجهة الرعية بآفاتها عندما يعوّج أمرها.لكن كان يحدث فى أحوال- ليست بالقليلة- أن يتصدر الأزهر مشايخ وعلماء يختلفون فى سيرتهم ومواقفهم عما كان عليه الشيخ شهاب الدين، فيعتبرون أنفسهم جزءًا من السلطة السياسية، ويتحولون فى مواقف ما إلى أداة لتبرير سياساتها التى تنطوى على نوع من الظلم والجور على الرعية.على سبيل المثال، حدث فى أواخر عهد الخديو إسماعيل «١٨٦٣- ١٨٧٩» أن تعرضت البلاد لأزمة مالية شديدة، فاقترح عليه ناظر ماليته «إسماعيل المفتش» اللجوء إلى الرعية لمساعدته ضد تحرش القوى الأجنبية به، وأن يستعين فى إقناعها بأحد كبار مشايخ الأزهر. جاء الخديو بالشيخ واستفتاه فى الأمر الذى آلت إليه مالية البلاد ومدى شرعية الاستعانة بمال الرعية فى حل المشكلة، فأفتاه الشيخ قائلًا: «إن الأموال أموال سموكم، وإننا جميعًا بمالنا ونسائنا وأولادنا عبيد لسموكم، والعبد وما ملكت يداه لمولاه».ومن المهم الانتباه إلى أن نوعًا من الاندماج حدث بين سلطات ثلاث على مدار العقود التى حكم فيها الأتراك مصر، الأولى سلطة الوالى الرسمية، والثانية سلطة المؤسسة الأزهرية، وسلطة المؤسسة الصوفية.ولو استرجعت ما حكيته لك عن الدور الذى لعبه الشيخ العريان- أحد مشاهير المتصوفة- ذو الأحوال العجيبة، توفى عام ١٧٧٠، والذى ربطته علاقة وطيدة بأحد علماء الأزهر، وهو الشيخ العروسى، وتنبأ له «العريان» بالجلوس على كرسى مشيخة المسجد العتيد، وقد كان، ولما أصبح «العروسى» شيخًا للأزهر زوج القطب الصوفى من إحدى بناته.وقد عبّر زواج القطب الصوفى من ابنة شيخ الأزهر عن زواج موازٍ وقع بين المؤسسة الصوفية ومؤسسة الأزهر، مما يفسر لنا بعض المشاهد التاريخية التى تآزر فيها الطرفان فى دعم مؤسسة الحكم.ولا أظن أن المعادلة العجيبة التى تجمع بين هذا الثلاثى السلطوى، والتى نشأت فى أحضان التجربة العثمانية، انتهت بسقوط خلافة بنى عثمان رسميًا عام ١٩٢٤، بل يمكننا بضمير مستريح أن نقول إنها واصلت العمل بعد هذا التاريخ.