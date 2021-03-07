«أدب الخيال العلمي للأطفال» في ندوة بدار الأدباء.. 19 مارس

يستأنف ملتقى أدب الطفل بدار الأدباء، نشاطه الشهري مرة أخرى، بالندوة المؤجلة بسبب الموجه الثانية من كورونا، وهى ندوة "أدب الخيال العلمي للأطفال" التي سوف تقام في الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم ١٩ مارس الجاري.ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الكتاب والنقاد ومنهم: الدكتور أدهم مسعود القاق، لينا كيلاني، الدكتور صلاح معاطى، أحمد زحام، وليد الزرقاني، واعتذر الكاتب سيد نجم لظروف خاصة، ويقدم الملتقى عبده الزراع.ويسمح بالمداخلات النقدية لكتاب وشعراء وباحثي أدب الطفل، وسيلقي الشاعر أحمد سويلم كلمة ترحيب بالمناقشين ورواد الملتقى.