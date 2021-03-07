مباحثات عسكرية بين السودان وجنوب السودان

التقي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودان، الأحد في الخرطوم، مع الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان والاستفادة من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري.