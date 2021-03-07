رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تبحث تسكين الباعة الجائلين بسوق ٥١ في رأس البر

الأحد 07/مارس/2021 - 08:29 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
طباعة
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري ونائبا رئيس الوحدة المحلية ومديري عدد من الإدارات المعنية بها.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات بمدينة رأس البر، إذ بحثت المحافظ موقف المشروعات الخاصة بالمرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمرانى، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الموقف التنفيذى لهذه الأعمال، لمراجعة ذلك مع الشركات المسند إليها تلك العمليات، لبحث سُبل الانتهاء منها، كما تابعت "المحافظ" أيضًا أعمال الحملات التى تم تنفيذها بشكل دورى على مدار الأسابيع الماضية لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، حيث أكدت على المتابعة الدورية لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.

كما بحثت الدكتورة منال عوض آليات وضع أسس ومحاور محددة لاجراءات تسكين البائعين بسوق ٥١ الذى تم إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية والمقرر افتتاحه قريبًا، فضلًا عن تحديد الأنشطة الخاصة به والتى تتحدد بقطاعات تخدم الشاطئ نظرًا لقربه منه، حيث أكدت على البدء في الإجراءات الخاصة بذلك الموضوع لتحقيق الغرض من تنفيذ السوق للقضاء على الأسواق العشوائية.

واطلعت على الحصر الخاص بالجراجات المخالفة والتى يتم استخدامها فى الأغراض الغير مخصصة لها، لاتخاذ إجراءات السحب حيالهم وفقًا لما هو مقرر فى هذا الشأن، وذلك لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.

وتابعت الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين والتى تُعد آخر بقعة عشوائية بالمحافظة وكذا الموقف النهائى بالسوق الحضارى، حيث أكدت على تقديم تقرير يومى بهذه الأعمال لافتتاح المشروعين وتسكينهم فى أقرب وقت ممكن، كما اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف الخاص بتحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين ببرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربى وعرض الإجراءات التى تم إتخاذها لسحب قطع الأراضى الواجب سحبها، للبدء فى وضع مقترحات لاستغلالهم.

وأكدت على التنسيق مع مديرية الطب البيطري لوضع خطة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة وتنفيذ حملات دورية للقضاء على الحشرات والناموس.

موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

«يا واد يا عبدالمنعم».. حكايات وزير الشباب مع الرئيس السادات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أحلام صبح وشهيد ريتا في منتدى الاستقلال الثقافي.. الثلاثاء

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

خالد المرصفي: «الكاريكاتير» فن يناقش قضايا اجتماعية وسياسية

يوسف القعيد: نحتاج لإقرار الروايات والمسرحيات فى المناهج الدراسية (حوار)