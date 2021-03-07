30 وفاة و4 آلاف و567 إصابة بكورونا في هولندا

أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، الأحد، تسجيل ٣٠ حالة وفاة و٤ آلاف و٥٦٧ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى هولندا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأوضح المعهد أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-١٩" المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الفيروس، ارتفع بذلك إلى ١٥ ألفا و٨٣٣ حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونا و١٢٠ ألفا و٧٥ إصابة، حسب ما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد، تقديم نحو ٢٥ ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ليرتفع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى أكثر من مليون و٥٩٦ ألف جرعة.