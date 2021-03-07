مرتل كنسي يشرح ألحان «الصوم الكبير»

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، غدًا الإثنين، ويستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وقال المرتل عدلي أنيس، في تصريحات خاصة، إن الصوم الكبير يعتبر أغنى المواسم الكنسية بالألحان، فعلى سبيل المثال يبدا القداس الإلهي بلحن الليويا أي إيخون، الذي يحل محل لحني الليويا جي افمفئي والليلويا فاي بي بي.وأضاف أن لحن سوتيس أمين الطويل، يحل محله لحن نيف سينتي خين ني توؤو، وبدلا من ان يقال لحني تي شوي او طاي شوري، تقول الكنيسة اطول الحان الصوم وهو لحن انثوتي تي شوري.واوضح أن لحن شاري أفنوتي وأحد أطول الحان الصوم يحل محل لحن شيري ني ماريا مرد الابركسيس، مؤكدا ان ختام القداس ايضا يختلف فبدلا من ان يقال لحن الليلويا ذوكصابتري، يقال لحن اخر بعنوان سوماطوس كي ايماتوس.