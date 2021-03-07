باحث: لا يوجد خوري إبسكوبوس في المجمع

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال الباحث شريف برسوم، المتخصص في الطقس الكنسي، إن البابا اليوم رسم اساقفة عموم وجس اخرين، ولكن لم يرسم خوري ابسكوبوس، وكان البابا قد رقي اخر ابسكوبوس في المجمع المقدس في الاول من يونيو عام 2014 وهو الانبا ايساك الاسقف العام بالبحيرة.وأضاف في تصريحات خاصة، أن الخوري ابسكوبوس هي مرتبة من مراتب الاساقفة وتعني مساعد اسقف، وهناك اساقفة ومطارنة بدؤوا حياتهم كخوري ابسكوبوس مثل الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة والانبا موسى اسقف الشباب.وتابع: «لايوجد بين أعضاء المجمع المقدس الآن أي أسقف برتبة خوري إبسكوبوس لأن البابا تواضروس الثاني يسيم الأساقفة في رتبة أسقف عام لفترة قبل التجليس والترقية لدرجة مطران».وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إيبارشية شرق النيل.كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.