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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي موالي لأردوغان: تركيا تواجه حصارًا خارجيًا لانقطاع علاقاتها مع مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 09:36 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أكد الصحفي بجريدة «يني شفق» التركية- الموالية لحكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان- يوسف قابلان، أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يحتاج إلى تحسين العلاقات مع مصر.

وقال في مقال بعنوان «اتجاه نحو تحالف استراتيجي تركي مصر»: «دعونا لا ننسى، من يسيطر على مصر يتحكم في كل من المنطقة وأفريقيا والعالم، كان الأمر كذلك بالأمس، ولا يزال إلى حد كبير على هذا النحو اليوم، من الإسكندر إلى قيصر، من يافوز إلى نابليون. هدفنا بالطبع ليس السيطرة على مصر، أردت فقط أن ألفت الانتباه إلى الموقع الاستراتيجي التاريخي لمصر»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأضاف: «إذا انقطعت علاقتك بمصر، فإن علاقتك مع جميع دول المنطقة تصاب بالشلل، إذا أقمت علاقات قوية مع مصر تزداد احتمالات تقرير مصير المنطقة ككل، دعونا لا ننسى أننا نواجه حصارًا هائلًا، قد يلعب تحسين علاقاتنا مع مصر دورًا أكثر حسمًا مما يبدو في تفكك الحصار الذي نواجهه في البر والبحر».

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