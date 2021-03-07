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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:23 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١٢٠٢٠، خلال الاجتماع المُنعقد اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأ. رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وأ.محمد الفيومى مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.

واطلعت على تقرير يضم معدلات تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن بجميع القطاعات، إذ أكدت على الإسراع في تنفيذ كافة الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة والمبالغ المرصودة لذلك.

كما ناقشت الملامح الرئيسية والأسس والاعتمادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢٢٠٢١، إذ أكدت أن ما يتم من خطط ومشروعات تراعى الاحتياجات الأساسية للمواطنين لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تنفيذ مشروعات تطوير لعدد من المناطق ورفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة والإنارة العامة.

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