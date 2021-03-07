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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

207 وفيات و20765 إصابة بكورونا في إيطاليا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:15 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، تسجيل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و785 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و67 ألفا و486 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

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