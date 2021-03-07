207 وفيات و20765 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، تسجيل 207 حالات وفاة و20 ألفا و765 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و785 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و67 ألفا و486 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.