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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بورسعيد نوّرت».. روبي تشعل مواقع التواصل بأحدث إطلالة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 م
روبي
روبي
سارة ساويرس
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خطفت الفنانة روبي الأنظار إليها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بأحدث إطلالة لها، ما حازت على إعجاب الآلاف المتابعين خلال دقائق معدودة.

أحدث إطلالة لـروبي
وتألقت روبي بإطلالة كاجول أنيقة حيث ارتدت فستان أبيض قصير، مفتوح عند منطقة الصدر، وجاكيت جلدي أسود اللون، ونسقت معه بوت بنفس لون الجاكيت، وجعلت شعرها الأسود منسدلأ على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

"بورسعيد نورت"
والتقطت روبي تلك الصورة من كواليس تصوير فيديو كليب لأحدث أغانيها، ضمن ألبوم "حتة تانية" في شوارع بورسعيد، ما تفاعل مع صورتها الكثير من المتابعين، فكتب لها أحدهم: "بورسعيد نورت"، فيما كتب لها آخر: "يا حتة من قلبي".

ألبوم "فى حتة تانية"
ومن المقرر طرح أغانيها عبر القنوات الرسمية لها في 14 مارس الجاري، من ألبوم "حتة تانية"، بعد توقف عدة سنوات، وهو من إنتاج شركة Talent Beats" التابعة لوليد منصور.

مؤخرًا تصدرت روبي تريند عبر محرك البحث جوجل، حينما أحيت حفلًا غنائيًا لها يوم 2 مارس، فى منطقة الأهرامات وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها: "ليه بيداري كدا" وH إنت عارف ليه، وغيرها من الأغاني، إضافة إلى غنائها بعض أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية".

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