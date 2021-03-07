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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«صحة سوهاج» تسلم مستشفى دار السلام للشركة المنفذة لتطويره

الأحد 07/مارس/2021 - 08:20 م
صحة سوهاج
صحة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، تسليم وإسناد موقع مستشفى دار السلام للشركة المنفذة، لبدء أعمال التنفيذ الخاصة بالتطوير الشامل للمستشفى بحضور المهندس علي عبد الساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة ووليد جمال وأحمد حسين مهندسي قطاع الدعم الفني بالوزارة والمهندس عبد المنعم على رئيس مركز ومدينة دار السلام.

وتفقدت وكيل صحة سوهاج الأقسام والعيادات الطبية التي تعمل ووجهت بضرورة تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين وشددت على ضرورة الاهتمام بالنظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى.

واستمعت «حامد» لشكاوى وملاحظات بعض المواطنيين من متلقي الخدمة الطبية بالمستشفى ووجهت فورا فحص تلك الشكاوي وحلها.

وفي السياق، وجهت الدكتورة كريمة حامد بالبدء فورا في تنفيذ المشروع والالتزام بالمواعيد المقررة وأنها ستتابع الأعمال بصورة يومية من أرض الواقع.

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