«فهيم»: الكنائس توزع جداول القانون الروحي على الشباب في الصوم

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم «الصوم الكبير» غدًا الإثنين، ويستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.وقال باصون بطرس فهيم المتخصص في خدمة المرحلة الإعدادية، إن عدد كبيرا من الخدمات الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالكنائس القبطية الأرثوذكسية، يقومون بعمل جداول تسمى بجداول القانون الروحي.وأوضح أن جداول القانون الروحي هي جداول بها تعليمات للصوم تناسب السن الخاص بالمخدومين، ويتم متابعتها بشكل دوري من قبل خدام المرحلة للتأكد من إتمامها بشكل مستمر.وأشار إلى أن القانون الروحي، يتكون من الصلاة اليومية وقراءات الكتاب المقدس والقراءات الروحية والميطانيات والتأملات والعظات والترانيم وما شابه، موضحا أن الغاية من ذلك هو مساعدة الشباب القبطي في الاندماج بالحالة الروحية للصوم.