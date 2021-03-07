الناخبون السويسريون يؤيدون بهامش ضيّق مبادرة «حظر البرقع»

صوّت الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، بهامش ضيق لصالح حظر تغطية الوجه، في مبادرة تعارض الإسلام المتطرف وفق ما يقول مؤيدوها، فيما يدرجها المعارضون ضمن كراهية الأجانب والتمييز السلبي بحق المرأة.والنص الذي اقترحه حزب الشعب السويسري (حزب اتحاد الوسط الديموقراطي) اليميني الشعبوي، لاقى دعم مؤيدين لحقوق المرأة وجزء من ناخبي اليسار العلماني. وحاز نسبة 51،21% من الأصوات وغالبية الكانتونات، حسب نتائج رسمية نشرتها الحكومة الفدرالية.