تفحم 3 سيارات إثر حريق شب داخل جراج بالمقطم

شهدت منطقة المقطم حريقًا هائلًا شبّ داخل قطعة أرض فضاء نتج عنها تفحّم 3 سيارات، وذلك عندما ورد بلاغ للقسم من غرفة عمليات النجدة يفيد بحريق بأرض فضاء بمساحة 800 متر تستخدم كجراج تابع للمحافظة بشارع صبحي حسين بجوار منطقة الخزان دائرة القسم.بالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق على مساحة 30م من الجراج، ما أدى إلى تفحم ٣ سيارات سوزوكي فان بالكامل غير معلوم لوحاتهم وتفحم مقدمة سيارة نصف نقل تحمل لوحات ١٤٧٣ ع م ب وتلفيات بسيارة ملاكي ماركة هيونداي النترا تحمل لوحات رقم ن ف و٢٨٦ وتفحم الجزء الأمامي الأيمن من إجمالي 30 سيارة كانوا متواجدين بالجراج وقت الحادث.وأيّد هشام السيد، ٢٥ سنة، عامل بالجراج، شاهد على الواقعة، مقيم بالمقطم ما جاء بالفحص ولا يتهم أحدًا جنائيًا بأن والدة المدعو السيد عبدالله ٥٠ سنة، عامل، مقيم بذات العنوان مستأجر الجراج من المحافظه 2018.تم إخماد النيران بمعرفة رجال الحماية المدنية دون إصابات أو خسائر في الأرواح وجارٍ الاستعلام عن بيانات السيارات الفان المتفحمة ومالكيها، وإخطار المعمل الجنائي لانتداب أحد الخبراء لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.