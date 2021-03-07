4550 وفاة و6302 إصابة بكورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427 ألفًا و717 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367 ألفًا و315 حالة شفاء، بعد تسجيل 4 آلاف و550 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 4 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.