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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4550 وفاة و6302 إصابة بكورونا في الأردن

الأحد 07/مارس/2021 - 09:47 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427 ألفًا و717 إصابة.
وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367 ألفًا و315 حالة شفاء، بعد تسجيل 4 آلاف و550 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 4 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.

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