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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: نصف البريطانيين يؤيدون إعطاء الفائض من لقاح كورونا لدول أخرى

الأحد 07/مارس/2021 - 09:13 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أظهر استطلاع جديد للرأي في بريطانيا أن أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون منح الدول الأخرى من جرعات لقاح فيروس كورونا الفائضة عن حاجة بلادهم.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث "إيبسوس موري" عبر الإنترنت، قال 54% من البريطانيين إن على بلادهم أن تعطي بعضا مما يفيض لديها من جرعات لقاح كوفيد-19 لدول أخرى بمجرد أن يكون لديها ما يكفي لحاجتها الفورية، بحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه، يريد ثلاثة فقط من كل عشرة (30%) أن تحتفظ المملكة المتحدة بجميع الجرعات الفائضة تحسبا للحاجة إليها في المستقبل.

وكانت الرغبة في إعطاء اللقاحات لدول أخرى أعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عامًا (61%)، بينما يرغب 49% ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا، و53% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في مشاركة اللقاحات الفائضة، وفقا لنتائج الاستطلاع.

كما أظهرت النتائج أن ما يقرب من 2 من كل 3 بريطانيين (63 %) سيؤيدون قيام بلادهم بإعطاء جرعات اللقاح الفائضة للبلدان الفقيرة مجانًا فيما تدفع الدول الأغنى مقابلًا لها.

ويوافق أكثر من النصف (55%) على عدم بيع الجرعات الفائضة إلا إلى البلدان التي يمكنها دفع ثمنها، بينما يؤيد 43% منحها لبلدان أخرى مجانًا، ولم يؤيد سوى 13% فقط من البريطانيين قيام حكومتهم بمنع الشركات البريطانية من بيع اللقاحات التي تنتجها لدول أخرى.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى قيام الدول بإتاحة الفائض عن حاجتها من جرعات لقاح فيروس كورونا لغيرها من بلدان العالم، خاصة البلدان الأفقر، من أجل التغلب على الجائحة.

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