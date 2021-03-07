فرقة أدونيس تطلق ألبومها الخامس «أعداء»

أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس ألبومها الجديد "أعداء"، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها العاشر، وهو الألبوم هو الخامس في رحلة الفرقة ويضم 11 أغنية تحمل كل منها قصة مختلفة.وقال أنطوني خوري، مغني الفرقة وكاتب الأغاني، إن الألبوم يحكي قصة عشق بين شخصيتين وهميتين، تنمو بينهما مشاعر الحب وتتطور حبكة القصة من أغنية لأخرى، مع اللعب على وتر الصداقة والعنفوان والحنين والنوستالجيا، حتى انفصالهما واتجاه كل شخص منهما في طريق حياته، ويجد راوي الحكاية الحب مع فتاة أخرى ويعيش بسعادة أو هكذا كان يظن.وتضم فرقة رحلة أدونيس الرباعي أنطوني خوري وجوي أبو جودة ونيكولا حكيم وجيو فيكاني، ومثلت لها أغنية "سطوح أدونيس" شعلة الانطلاقة الحقيقية، مشوار حصيلته أربعة ألبومات، بداية من "ضو البلدية" وبعده بعامين ألبوم "من شو بتشكي بيروت"، وبعد أربع سنوات ظهر ألبومها الثالث "نور"، وحققت نقلة نوعية عبر أشهر أغانيه "إذا شي نهار"، في حين انطلقت في جولتها الأوربية الأولى تزامنًا مع إصدار رابع ألبوماتها "12 ساعة" منذ عامين.