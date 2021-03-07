غدًا.. سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق المرأة

تنظم سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي في مصر، في السابعة من مساء غدٍ الإثنين، احتفالية بعنوان المرأة والصحة، حق المرأة في الرعاية الصحية" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، ومن المقرر بث الاحتفالية عبر حساب السفارة على "فيسبوك" وقناة يوتيوب التابعة للمعهد الفرنسي في مصر.وسيقدّم الأمسية كل من سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه ورئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، وهند صبري، وسيعقب هذه المداخلات نقاش حول موضوع "حق المرأة في الرعاية الصحية" في حدث يتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "السيداج".كما سيجري 3 خبراء مداخلات خلال هذا الفعالية، وهم الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية، ورئيس بعثة هذه المنظمة في مصر التي ستتحدث عن مرض التصاقات بطانة الرحم، وهو مرض نسائي غير معروف بالرغم من أنه يصيب 1 من ضمن 10 نساء وكاترين فيدال، المختصة في علم الأعصاب والمديرة الفخرية للأبحاث بمعهد باستور في باريس والرئيسة المشتركة مجموعة "النوع والصحة" باللجنة الأخلاقية بالمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (INSERM) التي ستؤكّد في مداخلتها على أهمية إدراج بعد النوع الجنساني في سياسات الصحة العامة.ومن المقرر أن تحضر الحدث الدكتورة هانيا شلقامي، باحثة الأنثروبولوجيا وعالمة الاجتماع، والأستاذة المساعدة بمركز البحث الاجتماعي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، التي ستتحدث عن الصحة النسائية من زاوية متعلقة بعلم الاجتماع.يعقب هذه المداخلات فقرة أسئلة وأجوبة تشارك في النواحي التنسيقية فيها الأستاذة دينا درويش الصحفية بالأهرام إبدو.