ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها في القليوبية

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية حملة موسعة على الصيدليات؛ لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمحظور تداولها بالخانكة.تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتعليمات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنري بمتابعة السوق الدوائية في ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيروس كورونا وحماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها عبارة عن "٢ أنبوبة كريم، و٤ أنبوبة چل، و٨ زجاجات ادوية، و١٤٢ كبسول مواد منشطة، و٢٧٤ قرص وأدوية عينات مجانية ٦٣ أنبوبة كريم و١٠ كبسولات٢٩٩ قرص ٥ زجاجات نقط، بالإضافة إلى أخرى منتهية الصلاحية وهي ٩٦ أنبوبة كريم و١٠ أقراص وأدوية مستشفيات ١٠ أقراص، وكمية أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر".وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.