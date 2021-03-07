إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

وأكد أنه سيغيب عن الظهور لفترة طويلة عن تقديم حلقات برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، وهي إحدى القنوات التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على مصر بهدف نشر الفوضى في البلاد.وكتب «مطر» عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعتذر لحضراتكم مجدداً على الظهور في البرنامج الليلة ولعدة ليالٍ مقبلة»، مضيفًا: «أجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة إيجابية».