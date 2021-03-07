محافظ الوادي يستقبل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الذي يزور المحافظة لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة ميرفت شحاتة مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.وتناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة ونسب التنفيذ بها، ومناقشة المعوقات لإيجاد حلول لها، حيث تبلغ أطوال المشروعات 27 كم بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بالإضافة إلي مناقشة دراسة استخدام تقنية الصيانة الذكية لرفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس بشكل تجريبي.وعقب الاجتماع قام الزملوط ومصطفى بجولة تفقدية على الطبيعة لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات آمنة وأقل خطورة للحد من الحوادث بالمنطقة، والتيسير على المترددين على الطريق، بالإضافة إلى إسهامه في دفع عجلة التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.