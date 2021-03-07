طريقة تحضير الدجاج بصوص الليمون والزبدة
الأحد 07/مارس/2021 - 07:56 م
غادة موسىطباعة
الدجاج من الأكلات المحببة لدى غالبية الشعب المصري، ولها العديد من الطرق التي تضيف نكهات رائعة تجعلك تتذوقها بطعم مختلف في كل مرة.
نقدم لك وصفة الدجاج بصوص الزبدة والليمون:
المكونات
كيلو فيليه صدور دجاج
50 جرام زبدة
زيت
ملح وفلفل
دقيق لتغطية الفراخ
للصوص
خلطة الباشميل
زبدة
عصير ليمون
الطريقة
نتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتغطى بالدقيق.
نجهز طاسة ونضع فيها زبدة مع ملعقة زيت على النار، ونضع شرائح الدجاج، ونشوحها من الجهتين حتى تصبح ذهبيه اللون.
يتم عمل صوص الأبيض البشاميل في إناء عميق يوضع على النار ثم يتم وضع اللبن ثم يوضع البشاميل يتم التقليب حتي الغليان حتي يتماسك القوام ويترك جانبا ثم نضع الزبدة يتم تخفيض النار ثم يضاف عليهم عصير الليمون، ونقلبهم حتى يصبح القوام متوسط غير خفيف وغير سميك.
تُرفع من على النار، ونضع شرائح الدجاج فيها، وتتقدم مع الصوص وشرائح الليمون وورق الريحان.
نقدم لك وصفة الدجاج بصوص الزبدة والليمون:
المكونات
كيلو فيليه صدور دجاج
50 جرام زبدة
زيت
ملح وفلفل
دقيق لتغطية الفراخ
للصوص
خلطة الباشميل
زبدة
عصير ليمون
الطريقة
نتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتغطى بالدقيق.
نجهز طاسة ونضع فيها زبدة مع ملعقة زيت على النار، ونضع شرائح الدجاج، ونشوحها من الجهتين حتى تصبح ذهبيه اللون.
يتم عمل صوص الأبيض البشاميل في إناء عميق يوضع على النار ثم يتم وضع اللبن ثم يوضع البشاميل يتم التقليب حتي الغليان حتي يتماسك القوام ويترك جانبا ثم نضع الزبدة يتم تخفيض النار ثم يضاف عليهم عصير الليمون، ونقلبهم حتى يصبح القوام متوسط غير خفيف وغير سميك.
تُرفع من على النار، ونضع شرائح الدجاج فيها، وتتقدم مع الصوص وشرائح الليمون وورق الريحان.